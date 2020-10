Rinah Erneste NOSY

Je suis passionnée de développement des logiciels informatique. Spécialiste en SharePoint, PHP, Java, .Net....

Je suis là pour répondre à vos besoins. Je gère d'une manière efficace aussi certain projet.



Tout ce qui est de l'informatique, j'adore!



Le partage d'expérience entre développeur, le conseil de certains leaders ainsi que proposition de poste m'aiderai à évoluer personnellement et aussi professionnellement...



Bienvenue dans ma page.



Mes compétences :

JavaScript

SQL

Informatique

PHP

Java EE

Linux

Oracle

JQuery

Microsoft SharePoint et bien d'autres encore...