Rinah ROBSELL

Effectuant plusieurs tâches au sein d'une société offshore et étant freelance depuis plusieurs années, j'ai acquis mes compétences grâce à la diversité d'activités que j'ai réalisé.



Animation réseaux, rédaction de contenu, référencement, animation tchat clavier, mise à jour contenu d'un site, illustration d'un blog, modération, Community Manager, saisie de donnée comptable, classement et envoi mailing et tant d'autres activités que j'ai déjà effectué.



Passionnée et impliquée par mon travail, je saurais mettre en valeur votre travail.



N'hésitez donc pas à me contacter par mail à rrobsell@hotmail.com pour connaître ma disponibilité, mon mode de travail ainsi que ma prétention salariale car je suis ouverte à toutes propositions.



Vous pouvez aussi me contacter sur Skype.

ID Skype : rrobsell



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projet

Journalisme en ligne

Comptabilité

Gestion de la production