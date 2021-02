Rita RITA NAHAS (RITA SHERIF GEORGE NAHAS )

Je suis étudiante à l'université Radboud. En tant qu'individu, je suis très concentrée, travailleur et motivée, j'ai une passion pour l'apprentissage et le développement continus. Il y a huit ans, j'ai déménagé aux Pays-Bas avec ma famille, où j'ai appris le néerlandais et appris à connaître une toute nouvelle culture différente. Je suis diplômée de l'école européenne. Mon séjour à l'École européenne et à l'Université Radboud m'a exposé à beaucoup d'autres cultures, valeurs et croyances. Etre élevée dans un environnement international m'a aidé à développer certaines compétences, telles que la flexibilité, l'adaptabilité et la capacité de communiquer efficacement dans le travail d'équipe.