Rivka CARDOSO

C’est aux États-Unis, il y a 14 ans que j’ai découvert ma passion pour le Yoga et la méditation et qui sont devenus très importants pour mon travail personnel et mon bien-être.

Après plusieurs années de pratique assidue de Hatha Vinyasa Ashtanga power Yoga et Pilate, je suis devenue :

Coach de Yoga, Praticienne en Hypnothérapie Ericksonienne, Artistique et Créative,

j’enseigne en Collectif et en Privé, le Yoga Hatha-Vinyasa pour enfants et adultes, avec réajustements, observation et initier aux différentes formes de pranayamas (respirations).

Mon enseignement est concentré sur l’attention de la respiration avant d’engager une pose (asana), l'écoute du corps, avec sa flexibilité, son alignement et son renforcement musculaire.

Ouvrir notre coeur pour des poses approfondies et un meilleur équilibre en se focalisant sur le souffle. Corps et esprit vont de paire

Être présent dans sa pratique, afin d’adapter les asanas (poses) pour chaque élève avec son expérience du moment, pas au point de la douleur et dans la mesure de nos possibilités, en accueillant nos capacités personnelles à s'améliorer.



Un de mes objectifs est d'enseigner à chacun cette richesse, le Yoga, apprendre à recentrer notre personne, à s'aimer et accepter qui nous sommes sans aucun jugement.



Se respecter, s’aimer et comprendre que nous sommes uniques, explorer notre bien-être intérieur, naviguer avec notre respiration afin de la faire voyager au travers de nos chakras (nos points énergétiques).



Aller à la rencontre de notre être intérieur et nous transformer pour graviter vers le meilleur de nous-mêmes, y accéder avec détente et confiance en soi.



La vie est une aventure pas une destination, c’est une transformation à travers chaque expérience.

Je base mon enseignement sur le bien-être, la confiance en soi et de la sérénité pour une pratique intègre et atteindre l’alignement de notre"être".



NAMASTE



Mes compétences :

Création artistique