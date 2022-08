Mes missions était de rechercher les besoins des clients afin d'y répondre de la meilleure des façons, de vendre les produits et services de l'entreprise , et aussi de gérer mon portefeuille client, tout en prenant soin de mes prospects.



Mes compétence:

Travail en équipe

Résistance au stress

Être organisé

Lautonomie

Négociations dés contrat et prix

Sens dû relationnel