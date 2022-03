Robert DEDE (ROBERT DEDE)

Actuellement étudiant en 2ème année dun DUT HSE à lIUT de Tulle, je suis à la recherche dune alternance pour ma licence professionnelle qui se déroulera durant l'année scolaire 2022-2023. Grâce à ce contrat de professionnalisation, j'aimerais en parallèle d'apprendre des connaissances les mettre en œuvre particulièrement lors de la période d'alternance. Je voudrais trouver une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le domaine de la dépollution des sols.



J'ai donc appris durant ces deux dernières années à mettre à jour le Document unique, effectuer l'évaluation des risques et à réaliser la sécurité incendie d'un bâtiment. J'ai de plus beaucoup apprécié travailler sur l' ISO 14001, l'ISO 50001 et l'ISO 45001. Je maîtrise le pack office notamment PowerPoint, Excel et Word. Je sais aussi utilisé de surcroît Cameo chemicals et SEIRICH.



Bien avant mes années postbac, j'ai fait un bac ST2S avec la mention bien. C'est le dernier diplôme que je possède à l'heure actuelle.