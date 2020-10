DECRYPTAGE ENVIRONNEMENTAL et COACHING POLITIQUE

* Analyse de risques

* Recherche, traitement et analyse dinformations ciblées

* Renseignement géopolitique

* Diplomatie souterraine

* Actions dinfluence et de contre influence

* Stratégies et aide à la décision

* Coaching politique



https://drive.google.com/file/d/1CLckR3wN_75SbRrJu7rH7yaqtMpyls3Z/view





https://fr.sputniknews.com/actualite/202007271044167720-refoule-de-libye-bernard-henri-levy-etait-il-en-mission-pour-la-france/



https://fr.sputniknews.com/?fbclid=IwAR02-tFZxSfVJwa8c_Zuc582zVj8WRZ7dwXqcwhjmpPomz47Lo3_hClfiok

https://fr.sputniknews.com/france/201810011038309305-france-robert-dulas/

http://www.humanite.fr/trois-soldats-francais-tues-en-libye-612346

https://fr.sputniknews.com/international/201604131024219675-libye-kadhafi-meurtre/

https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201604141024233921-guerres-secretes-francafrique/

http://www.ecosociosystemes.fr/article_465481.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=a6NW3ElDUyY

https://www.youtube.com/watch?v=Z4sOSj_ss2Y&list=PLpqmSgMWWOZG6GwvU0iUUFxXTx-4uWkMf

https://www.youtube.com/watch?v=ahCfRFHRf6U&list=PLpqmSgMWWOZG6GwvU0iUUFxXTx-4uWkMf&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=Yh6YG96XIZM&index=3&list=PLpqmSgMWWOZG6GwvU0iUUFxXTx-4uWkMf

http://leatouchbook.blogspot.fr/search?updated-max=2015-03-31T17:00:00%2B02:00&max-results=10

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1055457

http://www.editions-stock.fr/mort-pour-la-francafrique-9782234075658

http://www.rfi.fr/emission/20141208-robert-dulas-touareg-francafrique/

http://www.editions-stock.fr/mort-pour-la-francafrique-9782234075658

fr.linkedin.com/pub/robert-dulas/21/4b2/ab7/

http://www.politique-actu.com/actualite/robert-dulas-espion-chaud-herve-bertho-ouest-france/1203185/

https://fr-fr.facebook.com/tdg.ch/posts/107468642764980

https://www.facebook.com/profile.php?id=685069673

http://www.politique-actu.com/opinion/samedi-mars-2015-cafe-france-libye-dessous-scandale-etat-francafrique-invites