Robert KUZULU

Suite à une formation en informatique de concepteur développeur d'applications de niveauII(BAC +4) de décembre 2018 en septembre 2019 au GRETA LYON MÉTROPOLE,je recherche un travail en tant que concepteur développeur d'applications ,consultant ou chef de projet. Je suis organisé,rigoureux,collaboratif ayant l'esprit d'analyse,d'initiative et de synthèse. Je suis capable de piloter divers projets. Mes compétences techniques et transverses me permettront d'être rapidement opérationnel au sein de la société et dans l'équipe.