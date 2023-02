Robert MERCADÉ

SISCOM PARTNERS est un cabinet de conseil en stratégie et management implanté en France à Toulouse.

Nous conseillons nos clients sur leurs enjeux stratégiques, informationnels et opérationnels. Notre action se nourrit de notre expertise approfondie des services et de l’industrie. Nos méthodes et approches spécifiques permettent les prises de décision et apportent des solutions aux problématiques.

Nous intervenons dans différents secteurs, auprès d’acteurs privés et publics : des questions de défense aux enjeux d’économie solidaire et de santé, en passant par la finance. Notre offre de services couvre un large spectre : de l’accompagnement direct du dirigeant et des enjeux de gouvernance aux questions opérationnelles et projets de convergence. Nos clients peuvent compter sur nous pour avancer avec confiance. Nous obtenons des résultats pérennes en combinant les critères de confiance, de compréhension et de savoir-faire.



Mes compétences :

Assurance

Manager

Commercial

Santé

Management

Conseil

Consultant

Business Intelligence

back office

INTELLIGENCE MANAGEMENT

Audit