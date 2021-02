Robert-Pierre PELLOUX

J'ai plus de 42 ans d'expérience sur des postes de Direction importants, Maitre D'OEuvre, je suis Ingénieur (A1 5542), Universitaire

Chef D'Entreprise de PELLOUX MAITRE D'OEUVRE, je rayonne au quotidien sur toute la Région PACA, Départements limitrophes, Europe de L'Est, Golfe Persique.

Mon Entreprise a pour activité L'Ingénierie de la Construction en BTP / TCE (Bâtiment et Génie Civil) qui se décline dans toutes les Missions de Maitrise D'OEuvre dans le neuf et la réhabilitation à savoir principalement; L'Ingénierie, les Etudes Techniques, L'Economie de la Construction, les Expertises judiciaires ou de conseils en TCE, la Direction de Travaux, L'Ordonnancement-le Pilotage-la Coordination de Travaux, les Suivis de Chantiers (Bâtiments et Travaux Publics)

Visitez notre Blog; http://pelloux-maitredoeuvre.over-blog.com





Mes compétences :

AMO

Bâtiment

BTP

Construction

Coordination

Coordination de travaux

Direction d'entreprise

Direction de travaux

Économie de la construction

Etudes techniques

Expertises

Génie civil

Ingénierie

ingénierie de la construction

Maitrise d'œuvre

OPC

Ordonnancement

Pilotage

Réhabilitation

Rénovation

TCE

Management