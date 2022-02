Les enseignants ont aussi dautres responsabilités : ils transmettent les valeurs de la société à leurs élèves qui leur permettent de vivre ensemble et dêtre les citoyens de demain. Cest vrai que les difficultés sont nombreuses et les conditions de travail ne sont pas toujours favorables, mais les enseignants sont engagés dans quelque chose de plus grand, dans lespoir de faire une différence. Ils se donnent corps et âme sans compter.