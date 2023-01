Robert SGUERZI

Consultant Senior – 40 ans d’expérience professionnelle.

Expert reconnu dans son domaine – Spécialité : Solutions et services informatiques à destination du secteur de la distribution automobile.



QUALITES ET COMPETENCES

• Spécialiste dans le domaine des différences culturelles en commerce international

• Connaissances des DMS équipant les réseaux actuels

• Vision globale du marché

• Stratégie commerciale et développement international

• Construction de modèles économiques







• Création de partenariats stratégiques

• Conseil force de vente (stratégie, techniques de vente, méthodologie…)

• Analyses de rentabilité

• Gestion de projets de déploiement

• Vaste expérience pédagogique et dans le transfert de compétences



Mes compétences :

Automobile

Automotive

Consultant CRM

Consulting

DMS

Informatique

Microsoft CRM

Relations internationales