Roberta FIATA

Mes compétences se développent plutôt dans le secteur fine fragrance (niche et sélectif) mais je suis également ouverte à des expériences dans le body care, home care ou fabric care.

En 2012 jai voulu changer de vie et de pays pour me consacrer à ma passion du parfum et jai commencé « dessiner un projet ». Le parcours studieux et exigeant de ma reconversion professionnelle na jamais faibli grâce à la passion pour les parfums qui ma accompagnée tout au long de ma vie. Jai pu acquérir des nombreuses compétences qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, professionnalisme et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel. Je travaille toujours pour la satisfaction du client.