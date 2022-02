1. Ingénieur CESI 2013 Génie Industriel option Chargé d'Affaires, j'ai pu monter en compétences sur les aspects techniques avec 7 ans dexpériences en Conception Mécanique et Logistique.

2. Entrepreneur, j'ai pu développer mes capacités et mon appétence pour le management, le commerce et la gestion Financière.

3. Business Manager, j'allie crédibilité technique, gestion commerciale et management fonctionnel/hiérarchique.