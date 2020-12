Robina NIAZI

Anglais : Niveau B1 B2

Espagnol : Niveau A1 A2

Persan : langue maternelle



Mes compétences :

- Animatrice Jeunesse (11 à 17 ans) Mairie de Saint Cyr lEcole

- Directrice Jeunesse (11 à 17 ans)

- Dirige une équipe pédagogique

- Rédaction de projet pédagogique

- Développer des partenariats

-Développement relationnel entre la famille des jeunes

- Gestion des ressources humaines (recrutement, encadrement et formation des animateurs)

- Respect des règles d'hygiène et de sécurité

- Élaboration du budget

Classement, Archivage

Guidage dans les salles dexpositions

Accueil physique et téléphonique

Réservations hôtel, restaurant

Gestion des évènements et négociation avec des par

Encadrement des groupes touristiques et scolaires