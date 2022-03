Rocco GRASSANO

Consultant en management de Projet chez Bee Engineering, je continue cette ascension du mont "projet" en découvrant à chaque nouvelle mission, des dimensions nouvelles et performantes du management de projet. Cette quête d'orchestrer des projets me permet à ce jour de côtoyer les plus Grands Comptes et d'assumer parfaitement ce rôle de "chef de projet" que j'affectionne tout particulièrement...



Mes compétences :

• Excellent relationnel

Communication

Excellent relationnel

Innovation

International

Management

Management de projet

Négociation

Organisation

Relationnel

Relations clients

Rigueur

Sens de l'innovation

Qualité

Gestion de projet