Je suis Mr Angor rock rock guvin,licencié en droit privé, BTS en gestion,certificat de l'école industrielle de Saris en électromécanique spécialité: maintenance des moteurs asynchrones et synchrones,BTS en gestion d'approvisionnement et de stocks d'école de format il administrative et de gestion du Congo.



Mes compétences :

Gestion de stocks et dapprovisionnement ,maintenan

Responsable de gestion de stocks,maintenancier en