Rodin MAMONJISOA, 35ans, marié, Malgache, Technicien Supérieur Spécialisé en Communication, cinq (5) ans d’expériences en Développement local et en Agribusiness, deux (2) ans d’expériences en Administration des Réseaux Informatiques et en Webmarketing, Antananarivo, contact +261 34 61 634 90, E-mail : rodin_techn@yahoo.com



Mes compétences :

Administration des réseaux informatiques

Appui à l'agribusiness et à la commercialisation

Gestion de documentation

Appui aux techniques culturales et d'élevage

Création et gestion de projet

Développement local

PAO, Montage photos, vidéo, Traitement audio-visue

Webmarketing, Gestion de contacts, Base de données

Maintenance et Dépannage ordinateur

Gestion de l'Environnement