Rodolfina CAULIER DE ROUBAIX

D'origine Paraguayenne, née Rodolfina Ferreira Britez, j'appartiens à une très ancienne famille d'"estancieros" du Paraguay. Je suis moi même éleveur de bovins vendus dans le monde entiers.

Mariée à un aristocrate français, homme d'affaires et diplomate je me suis dédiée depuis de nombreuses années à certaines causes humanitaires dont "Urgencia sin Frontera" qui s'occupe essentiellement des questions de santé des enfants défavorisés en organisant des campagnes de déparasitation dans les contrées les plus reculées.Je suis également Membre Fondateur et Administrateur du Mouvement International des Seniors (MIS)qui regroupe plus de 100 pays et au sein duquel, par délégation de S.E. Monsieur l'Ambassadeur du Paraguay je représente mon pays d'origine aux réunions internationales. Par ailleurs je Préside également la "Fondation, Alexis et Axel Caulier pour l'enfance" qui prend en charge des enfants de la rue.

Nous avons un fils de 24 ans en 2015, Licencié en Economie, puis titulaire d'une Maîtrise de Sciences Gestion de La Sorbonne Business school (Université Paris 1) Master in Management de i.e. Business School, Madrid..