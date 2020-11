Rodolphe GALY-DEJEAN

Ancien franchisé Rivalis, j'anime le site franchise-et-transparence.fr et je milite pour le renforcement de la réglementation de l'information précontractuelle obligatoire en franchise.



Vous envisagez d'investir dans ce concept ou dans un autre ?

Je me ferai un plaisir de vous aider dans l'analyse du réseau et de vous donner quelques tuyaux pour signer votre contrat de franchise dans les meilleures conditions.



Vous êtes déjà franchisé ?

Je serai ravi d'échanger avec vous et le cas échéant, de vous proposer des solutions aux problèmes que vous rencontrez.



Vous êtes franchiseur et vous êtes convaincu que la transparence de votre information précontractuelle constitue à la fois un avantage concurrentiel en matière de recrutement et un atout pour augmenter le taux de réussite de vos franchisés ?

je suis impatient de faire votre connaissance.



Bref, si vous êtes un fervent partisan de la franchise dans tous les sens du terme, je suis à votre disposition.



Mes compétences :

COMMERCE

Conseil

Franchise

Franchise franchiseur

franchiseur

Organisé