Rodolphe SCHNELL

Je suis aujourd'hui développeur Drupal, spécialisé dans la réalisation de sites web participatif.



J'ai rejoint la Netscouade en 2008 en tant qu'ingenieur web spécialisé dans le développement d'application communautaire et sociale sur la plateforme Drupal en PHP. je suis l'un des développeurs de LaCoopol le réseau social "militant" du parti socialiste. je participe à la conception et à la réalisation du réseau social du site Mediapart.fr (dans sa partie "Le Club").



Je contribue au développement de plusieurs modules communautaires Drupal pour des sites de débat en ligne comme Agenda21 pour le CG 93 ainsi que pour la plateforme européenne de consultation European Citizen Consultation lancée par la Commission européenne dans les 27 états membres, en 23 langues. J'ai aussi contribué au développement des sites Les Euronautes (réseau social des jeunes européens), Place d'Europe (réseau social des élus locaux européen) Rassemblement Europe Ecologie (réseau social du parti européen des verts), DemainRadioFrance, Cmonclubdefoot, Sauvons les Régions.



De 2005 à 2007, je travaille en tant que développeur web sur des sites internet B to B pour l'agence de marketing Connect Factory / Carat France. J'y développe des sites pour Pfizer, Pages Jaunes, Arcelor, Novartis, HP, Bouygues Telecom et Brother.



Auparavant, en 2003, je suis un 1er cycle universitaire en informatique à Paris, option « Ingénieur/Développeur d'application internet ». je me spécialise ensuite en Flash, Javascript, Ajax et Jquery



Mes compétences :

Flash

PHP

Drupal