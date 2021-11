Rodolphe VEILLON

GRH & Audit est une entreprise spécialisée dans la gestion de la paie.



En tant que partenaire des TPE/PME et des cabinets d'expertise comptable, nous assurons à nos clients une gestion salariale complète.



En externalisant votre gestion de la paie à Grh et Audit, vous déléguez des activités complexes et fastidieuses à des experts.

Vous pouvez réduire les coûts d'exploitation et libérer plus de temps pour développer votre entreprise.



Nous proposons différents services tels que :



Une Externalisation de la paie; https://www.grhaudit.com/gestion-de-la-paie/

Une Internalisation de votre Paie (SILAE-EXPERT)

Une Assistance juridique personnalisées

Un Accompagnement des Ressources Humaines





:



- Externalisation paie

- Ressources humaines

- Gestion des ressources humaines

- Comptabilité analytique

- Comptabilité

- Finance d'entreprise

- Gestion de la Paie

- Gestion des salariés