Rodrigue KOUAM S.

Expert en marketing digital axé sur la gestion des marques, la conduite de la stratégie publicitaire, le reporting, la performance créative et la satisfaction des clients, avec plus de 7 ans d'expérience en marketing digital dans les secteurs de la banque, du commerce de détail, de la brasserie et des affaires internationales.



Je suis une jeune personne dynamique, critique et ambitieuse, dont la vision est de participer activement à la croissance et au développement de toute organisation/marque/entreprise.



Je suis toujours à la recherche de nouveaux domaines dans le numérique, afin de développer et d'élargir mes compétences et mes centres d'intérêt. Je suis motivée par les tendances que nous observons, les communications marketing et le comportement des consommateurs qui prospectent. J'aime apprendre et faire des recherches dans ces domaines et essayer de les appliquer dans la pratique quotidienne.



QUALITES

- Excellentes compétences interculturelles

- Fortes compétences analytiques

- Organisé, sens du détail

- Capacité à travailler de manière indépendante et à être motivé.

- Excellentes compétences en communication verbale et écrite.



LANGUE

- Français : langue native

- Anglais : Excellente competence professionnelles



DOMAINES DE COMPETENCE

Marketing digital (SMM = Social Media Marketing, SMO = Social Media Optimization, SEO = Search Engine Optimisation, SEA = Search engine advertising), CRM, Email Marketing, Gestion de sites web, Analyse de données, Développement commercial, Gestion d'équipe, Gestion de projet.