Rodrigue PERATOUT

CHEF DE SECTEUR FRAIS ,PGC

Après plusieurs années dans la grande distribution , à différents postes .Je suis à la recherche d'un poste de commercial pour une entreprise d’agroalimentaire ,mon expérience dans la grande distribution ma permis de développer mes qualités de manger et de gestionnaire .Le commerce et le service client sont des aspects du métier qui me passionne.



Mes compétences :

Chef de secteur

Chef de secteur GMS

Commercial

GMS

Logistique