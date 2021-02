Rodriguez RICARDO (RODRIGUEZ RICARDO)

Leader expérimenté en ventes et marketing, possédant le bon mélange de compétences analytiques et de discipline d'exécution, nécessaire pour gérer avec succès une croissance régulière des ventes sur divers marchés internationaux.



Responsable du développement commercial de la filiale japonaise et du réseau de distribution Asie Pacifique.



Directeur des ventes et du marketing multilingue, parlé et écrit, en français, anglais, allemand, espagnol, portugais et italien.



Vaste connaissance des ventes internationales directes et indirectes, du soutien aux ventes, du développement des ventes, des relations B2B et B2C et de la réingénierie des processus commerciaux.



Connaissance approfondie de la mise en place de réseaux de distribution.



20 ans d'expérience professionnelle dans la vente sur le terrain, le marketing dans les secteurs de la fabrication électrique, de l'industrie, de l'hôtellerie, de l'informatique, de l'automobile et des dispositifs médicaux.



Un professionnel qui s'engage à respecter les normes éthiques les plus strictes et à atteindre les objectifs de l'entreprise.

Un cadre supérieur capable de s'adapter et de gérer les processus d'affaires, avec un historique de redressement d'entreprise éprouvé, gérant le changement sur des marchés hautement compétitifs au niveau local et international.



Un praticien certifié Six Sigma Black Belt ayant une solide connaissance des environnements multiculturels et inter fonctionnels.



Spécialités :

Ventes dans divers types d'industries.

Ouverture de filiales dans le monde entier

Marketing numérique, plate-forme web, lancement de produits

Actif dans les secteurs de la défense, du Medtec, de l'instrumentation, de l'énergie, de l'aérospatiale et du chemin de fer



Gestion des comptes de vente (organisation de vente directe et indirecte)

Constitution d'équipes et leadership dans des environnements multiculturels

Réseau de vente Distribution Développeur d'entreprise



Voyageurs fréquents dans le monde entier (LATAM, EMEA, Japon, APAC pays nordiques, pays de l'Est, Russie, Ukraine, Kazakhstan)

Ventes B2B & B2C : une expérience étendue

Expérience en tant que formateur de personnes dans divers environnements

Valeur de livraison des ventes et réingénierie des processus inter fonctionnels,

Praticien qualifié en gestion et mise en œuvre de projets globaux et inter fonctionnels dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique