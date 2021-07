Roger RAMOS

Carrière commencée en qualité de comptable au sein d'un organisme gestionnaire du 1% logement.

Dans ce même milieu, j'ai ensuite poursuivi une carrière de conseiller technico-commmercial (immobilier, prets, assurances).

Passionné d'informatique et des nouveaux médias, j'ai suivi des formations diverses dans ce milieu, j'ai même été formateur dans les NTIC.

Arrivé dans la vie politique en 1994, je suis alors devenu attaché parlementaire du sénateur maire de Vesoul, devenu député et ensuite devenu secrétaire d'État.

Je suis entré au Conseil Général en qualité de secrétaire général en charge d'un groupe d'élu.

En parallèle, je continue à exercer dans la communication, le marketing et la régie publicitaire, la gestion de droits d'images...

J'ai eu en charge la recherche et le développement de contrats de sponsors, marketing et évènementiels pour plusieurs clubs de sports ou la gestion de contrat pour des entreprises.

Passionné de sport, l'opportunité de relever un nouveau défi dans le milieu de la régie sport s'est présentée, j'ai foncé.

C'est en 2007, à la demande des élus locaux, des membres du CA du club, ..., que je suis devenu (secrétaire général) directeur administratif, tout en ayant en charge la direction commerciale, marketing ..., dans un club sportif de la région Franche-comté.

Métier très prenant et très intéressant, même si le sport reste toujours ce qu'il est ... du sport.

Au sein du club j'ai également occupé le poste de responsable sécurité. C'est un métier que je connais bien, puisque j'assumais régulièrement des missions de protections pour diverses personnalités (politiques, des affaires, ...).

En juillet 2009, j'ai avec quatre amis créé une société régie publicitaire pour gérer les droits marketing et communication des clubs sportifs et œuvrer dans pour les entreprises. Javais aussi diversifié mes activités, principalement dans l'accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants afin de faciliter les contacts avec les décideurs locaux, régionaux, nationaux, ...

Depuis le début de cette belle aventure, de nombreux clients et annonceurs locaux, régionaux et nationaux nous font confiance et grâce à eux et pour eux, nous continuons à avancer et leur apporter notre savoir faire en matière de marketing, communication, évènementiel, régie sportive et autre... En 2014 laventure sarrête, cest la vie dune entreprise !



Parallèlement à cela, courant 2013 (dernier semestre) avec un ami devenu associé, nous avons créé un cabinet de courtage en assurances en Haute-Saône. Cette nouvelle aventure sera un nouveau départ professionnel pour nous deux...



Aujourdhui notre groupe compte 3 Stés et depuis 06/2020 je préside un groupement de courtiers.



