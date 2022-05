Roland AOUN

Suite à mes études d'ingénieur à l'ISEN (Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique) où j'ai suivi la spécialité en électronique : RFID et la majeure HMBI (Human, Mangement, Business, Innovation).

J'ai acquis une double compétence à la fois technique et commerciale.



Actuellement, Responsable Commercial au sein de la société ApolloSSC, j'accompagne mes clients à la fois en assistante technique et sur des projets au forfait essentiellement sur des technologies .NET ainsi que sur les environnements PHP et Java.



Mes compétences :

dynamique

Entrepreneur

Entreprenariat