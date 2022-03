Roland CHATAGNON

Depuis 1987 j’ai pu acquérir une grande expérience professionnelle, toujours en prestation, dans différents domaines de l’exploitation informatique, et du système, pour le compte de grandes sociétés dont les services informatiques sont situés principalement dans le Nord/Pas-De-Calais.



Actuellement en région Limousine, près de Brive-la-Gaillarde.



-- > 1987 - J'ai commencé ma carrière informatique dans l'Oise, à Montataire, chez USINOR, comme Opérateur/Pupitreur, puis suis passé rapidement dans l'équipe des analystes d'exploitations sur VM/VSE.

-- > 1992 - Après une fusion de services informatiques j'ai eu la chance de pouvoir accéder à un poste dans l'équipe système et de participer à une migration de VM/VSE vers le système MVS, suivi du déplacement de toute les machines et périphériques vers le Nord, à Dunkerque, avec transfert de compétences.

-- > 1994 - En vue d'une autre délocalisation, j'ai repris, seul, avec l'aide et le soutien des développeurs et des ingénieurs systèmes, l'exploitation de la production informatique MVS & VM, désertée, du site de Valenciennes dans le Nord, jusqu'au déménagement vers Dunkerque, suivi du transfert de compétences.

-- > 1995 - Avec deux autres collègues, nous avons développés une interface homme/machine sous TSO en REXX/ISPF spécifique, avec XEDIT et FOCUS, pour migrer la partie décisionnelle, de VM vers MVS et apportés le support aux utilisateurs après la migration.

-- > 1997 - J'ai ensuite repris l'administration des échanges de données. Les flux internes avec un logiciel maison sur MVS qu'il fallait maintenir et faire passer l'an 2000. Les flux externes avec le produit INTERPEL MVS (Pélican) qu'il faillait mettre à niveau, uniformiser, normaliser, tout en assurant la capacité de production des usines. Apporter le support des logiciels satellites PELI-NT, PELI-UNIX et PELI-400 sur les plateformes distantes existantes et les nombreuses autres en cours de déploiement pour les nouvelles applications du monde OPEN, tout en faisant respecter les normes mise en places. Dans le même temps il fallait migrer les connexions VTAM et X25 au profit du TCPIP.

-- > Puis au bout de 14 années de bon et loyaux services auprès de ce même client je suis allez voir ce qu'il se faisait ailleurs.

------

-- > 2001 - J'ai intégré l'équipe des gestionnaires d'applications de FINAREF, à Roubaix, sur les environnements de recettes sur MVS créés spécifiquement pour le passage à l'euro.

-- > 2003 - Puis j'ai rejoins les techniciens d'exploitation du Crédit Du Nord, à Seclin, pour la gestion des applications de production sur z/OS. J'ai développé des procédures REXX pour la collecte d'informations sur les objets informatiques en vue de la mise place d'une rétro documentation. J'ai écris en REXX, un outil permettant la diffusion des éléments de l'exploitation (JCL, FETCH, INCLUDE, Applications et variables TWS, ....) sur les différentes plateformes (Développement, Intégration, Production, ...) afin de sécuriser et alléger les phases de leur cycle de vie.

-- > 2006 - J'ai ensuite incorporé l'équipe des gestionnaires d'applications de la SNCF, à Lille, sur les environnements administratifs sur z/OS.

-- > 2007 - Puis je suis revenu au Crédit Du Nord, à Seclin, mais cette fois au Bureau Bechnique de l'équipe système z/OS, pour l'administration et le support produit des logiciels techniques (RACF, BETA88, ENDEVOR, ...) et des outils maison sur les différents environnements et apporter l'assistance nécessaire aux utilisateurs (Développeurs, Exploitants, ...).

-- > 2010 - J'ai apporté ensuite un support aux pilotes z/OS du C.I.C. / Crédit Mutuel de Verlinghem lors de l'intégration d'une nouvelle filiale Allemande.

-- > 2010 - Gestionnaires d'applications du système d'échange et télétransmission de La Banque Postale, à Toulouse, sur z/OS.

-- > 2012 - De retour au Crédit Du Nord, à Seclin, au Bureau Technique de l'équipe système z/OS, pour l'administration et le support produit des logiciels techniques.



Mes compétences :

Endevor

Mvs

Technique

Zos

Tso

Rexx

Production

Cft

Cms

Cics

Beta92

TWS OPC

Control/M

Beta88

Control/D

Interpel

RACF

DB2

MQSeries

Tlms bmc

Control/T