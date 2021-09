Salarié depuis 1989, j'ai toujours aimé la vente et son univers. Démontrer et vendre nos produits dans le domaine de la machine agricole, du matériel de motoculture, des parcs et jardins ainsi que des espaces vert......Une activité riche en communications et en valeurs humaines.



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing

Métallurgie

Négociation

Industrie

Achats

Réseau

Relationnel

Management