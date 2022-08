Roland GERMSER

Mise à jour août 2022



MASTER EN INGÉNIERIE DE LA SANTÉ

Université de la Réunion

Science de l'Homme et de l'Environnement.

Faculté STAPS des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Faculté de médecine

USTL des Science et Techniques du Languedoc à Montpellier



Formateur d'Animateurs Sportif et Socio Culturels



Maître des Arts de la Geste



Créateur du SAGE

Système d'Art, de Geste et d'Expression

Aux applications multiples.



RESPONSABLE et FONDATEUR de S.A.G.A



PHOTOGRAPHE, RÉALISATEUR

INTERVENANT CULTUREL

FORMATEUR des ARTS DE LA GESTE *



Je travaille à partir de projets d'activités adaptés,

élaborés conjointement



EFFETS recherchés auprès des personnes, des groupes ou équipes :



Le souvenir et la perspective renouvelée d'une aventure authentique,

Estime, confiance, conscience, créativité, liberté, discipline, intelligence, culture, bienveillance, communication, priorités ...



PRODUCTIONS envisageables accompagnant les projets :



Des reportages, un livre ou un magazine, une expo photo,

un événement festif, une pièce de théâtre, un film ...



SAGA : la Société des Arts de la Geste Actualisés

est une Association 1901



* La Geste et le Système S.A.G.E :

Chacun sa geste et pourtant nous vivons tous ensemble.



Il s'agit d'un corpus de disciplines rassemblés dans une synthèse cohérente comprenant 10 Univers.



Les termes moyen-âgeux "Geste" au féminin, et Saga contiennent cette dualité du dire et du faire.



La Geste et la S.A.G.A Synthèse des Arts de la Geste Actualisés

sont les cœurs de cette démarche originale.



Elle est orientée sur le déploiement de la poésie de l'action de toute entité morale, par l'expérimentation individuelle ou collective de situations métaphoriques, gymnosophiques et exploratoires.



À priori éloigné des logiques comptables exclusives, destructrices de tout ce qui fait le sel de l'existence, elle les complète au contraire par un déploiement de psychotechniques.



Techniques reconnaissables de la S.A.G.A :



Des activités initialement égarées, brisées en mille morceaux, ici reconstruites et rendues à leur sémantique originelle puis rassemblées à leur complémentaires : Randonnée, ballades, explo palmées, jeux, Do-In, Shiatsu, Grand Yoga (de Patanjali), Souffles, Enquête, Méditation, Cercles de paroles, Rêve éveillé, Danse (basé sur la danse contemporaine), Mime, Arts martiaux et Escrimes (basés sur l'Aïkido), Théâtre(s), Écriture, Dessin, Conte, Rêve éveillé, Cinéma ...





Note :



Une Gymnosophie : c'est le terme qui convient le mieux pour qualifier la Geste. Il désigne l'idée que l'on se libère, se guéri où se développe par la pratique d'activités adaptées ou contradictoires à notre "structure" sans brutaliser celle ci.





Applications et mots clés : cohérence, métaphysique, espaces, personnages, domaines, topiques, sensorialité, analyse, enquête, exploration, méditation, activités, martialité, synthèse, structure, for intérieur, centrage, nature, culture, histoire, geste, mouvement, poésie de l'action, créativité, élan, émergences, potentialités, efficacité, performance, justesse, homéostasie, organisation, méthode, gestion, partage, individu, groupe, société, civilisation, thérapie : poétique, comportementale, onirique, psycho-corporelle, verbale.



Références :



Ministère du Travail : Formation Professionnelle Continue ;

Justice : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) ;

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ;

Culture et Éducation : DRAC et DAAC

Éducation Nationale : Maternelles, primaires, collèges, Lycées Professionnels et agricoles, CFA, CIPPA, Classes à PAC, Résidences ;

Thérapie : Hopital de Jour (CMPEH), IME (SESSAD) ; CAPAS



Éducation populaire et vie sociale : Associations, foyers, centres nautiques, clubs, MJC...



Entreprises : Clubs professionnels,



Particuliers : Déprime, addictions, changement, performance (Sportifs de haut niveaux), personnes en quête, étudiants...



Mes compétences :

Professeur de Yoga de Patanjali

Praticien Shiatsu traditionnel

Formation continue

Développement personnel et pro

Réalisation de films

Formation professionnelle

Animateur et formateur Théâtre

Therapie de groupe

Écrivain

Photographie professionnelle

Thérapie individuelle

Méthodologie de projets

Animateur Sportif et Socio culturel

Moniteur de Plongée sous marine

Comédien