Roland GUEI

Je sur un grand passion des nouvelles technologies, pour moi les limites de l’impossibilité ont été dépassé; tous ce que l'on pense on peut les réalise, il surfis d'un peur de courage pour arrive au bout de c'est rêve. Raison pour laquelle je me sur mis dans l'informatique et aujourd’hui je ne peur que être fière de moi parce que mais rêve sont en train d’être réalise. Je n'ai jamais fait de stage dans une entreprise ni de dépôts de dossier quelconque. Les gens mon reconnus par mon travail. Juste pour vous dis dans la vie tu n’as besoin de dis aux gens que tu es fort, eu mémé ils vont le savoir par ton travail a compile.



Mes compétences :

Base de données

Développement informatique

Développement web

Gestion de projet

Développement mobile