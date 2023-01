Rolande NGONO BEDOU

Expériences professionnelles

2017 à nos jours:Stagiaire au cabinet comptable CAGESCO

2014-2016: comptable à PETROSERVICES ET LOGISTIQUES

2013-2014 : Intérimaire à la société générale Cameroun (SG CAMEROUN) chargée des opérations de trésorerie et de marché au service de la trésorerie

2013 : Auditeur du CABINET DELOITTE & TOUCH pour inventaire à AES SONEL Agence de Douala Bassa

2013 : stagiaire à la société générale de banques au Cameroun (SGBC) à la Direction financière au service de la trésorerie

2010-2011 stagiaire à la direction financière de CAMTEL assistante chargée de l'enregistrent des opérations comptables sur SAGE

2008-2010 stagiaire à la supérette le POSITIF en tant que hôtesse de caisse

Expériences académiques

2011-2012 obtention d'une Licence en Etudes Supérieures de Commerce

2007-2008 obtention du Baccalauréat G2



Mes compétences :

Teladéclarations des impôts et CNPS