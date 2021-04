Rolle ROLLE DJIBRIL (ROLLE)

Reconversion en 2019, apres un cursus à l'école du génie militaire d'Angers, je suis actuellement technicien des affaires immobilières au sein de la gendarmerie.



Titulaire d’un DUT techniques de commercialisation option Agro-Tourisme de l’université de Perpignan, j’ai à mon actif plusieurs expériences significatives dans la vente, le marketing, la gestion évènementielle.

À la suite de ces expériences et à une introduction aux méthodes d’achats, j’ai orienté la poursuite de mes études vers ce secteur en effectuant une licence professionnelle à l’iut de Charleville-Mézières.

.

Dès lors, formé au métier des achats industriels par cette Licence et par le biais d’un stage au sein d’un groupe hôtelier ayant un volume d’achat de plus de 1 million d’euros par an, j’ai pu mettre en exergue mes compétences lors de la mise en place d’une centrale d’achats :

- Audit interne et externe,

- Etude de faisabilité,

- Préconisations



Poursuivant en alternance en Master 1 via l’Ecole de Commerce Wesford Lyon, auprès de la société ABCD INTERNATIONAL, 30 ans d’expertise dans le domaine de la cloison amovible pour bureaux, mes missions au sein de leur récent service orienté vers les énergies renouvelables ont consisté à :

- Mettre en place les procédures d’achats,

- Suivre des commandes, sélectionner les fournisseurs

- Etablissement des prix de ventes

- Négocier avec les fournisseurs,

- Gérer le SAV achat et suivre des approvisionnements.



Aussi, mon expérience comme régisseur générale sur un festival/ chargé de projet au collectif d’associations « Volga-Plage territoire responsable » sur la mise en place du conseil citoyen de Volga-Plage m’a permis de mettre en exergue mon sens relationnel, , mes compétences en logistique, marketing et communication, mon sens du service, ma rigueur et mon savoir-faire en travaillant directement avec le secrétariat d’état chargé de la ville et le collectif national « Pas sans nous » ainsi que le GIP de Fort de France etc..



Mes compétences :

Achats

Budgets & Budgeting

Audit

Commodities

part mon expérience

IBM AS400 Hardware

SAP

SAP-netweaver- Business

HTML

Joomla!

SAP OFFICE

BTP