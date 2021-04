Romain ANCEL

Professionnel de l'événementiel et du spectacle vivant depuis plus de 17 ans, je vous propose une solution pour la gestion globale de vos événements.



Je vous propose de coordonner les différents corps de métier liés à lévénementiel sur votre lieu dactivité.



> Que votre événement soit éphémère ou régulier, je vous accompagne dans vos projets pour un résultat à la hauteur de vos attentes.



> Préparation, exploitation, démontage : je vous soutient et vous libère des contraintes techniques et logistiques.