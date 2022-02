Romain BARTHÉLÉMY

Étudiant ENSTA Bretagne en troisième et dernière année d'étude, je me suis spécialisé dans l'Ingénierie des Matériaux Énergétiques. J'ai ainsi pu acquérir des compétences dans des domaines divers tels que la détonique, la combustion, la balistique, la propulsion solide ou la sécurité pyrotechnique.

J'effectue actuellement mon Projet de Fin d’Études au sein du groupe "Protection Contre les Explosifs (PCE)" de l'Institut franco-allemand de recherches de Saint Louis.

Je recherche un emploi principalement dans le domaine de la défense qui me permettrait d'allier à la fois l'aspect simulation numérique et un aspect expérimental.



Mes compétences :

Catia v5

Windows

Microsoft project

Solidworks

RADIOSS

Fluent

Abaqus

Microsoft office

ANSYS Autodyn

Autocad

Split-X