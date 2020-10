Romain BENKACI

Fondateur et co-gérant de la société Netpartner, création et référencement de sites internet.



Voici quelques unes de nos références :



Jardin-Maison.com

https://www.jardin-maison.com

Création du site web, gestion du contenu et référencement naturel. Site dédié à l'univers de la maison et du jardin.



Les machine à pâtes

https://www.machineapates.com

Site web de promotion des différentes machines à faire les pâtes, manuelle ou électrique.



Zéro Déchet

https://www.lecaninole.fr

Site web ayant pour thématique le Zéro Déchet et la consommation bio et de produits fait-maison.



Jardinage

https://www.autourdupotager.com

Site de contenu et de fiches d'information autour du jardinage à la maison