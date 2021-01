Romain BOURDIN

C'est au fil des projets étudiés que j'ai pu acquérir les bases du métier d'ingénieur climatique :

- acquisition du savoir technique dans différents domaines,

- réaliser des minutes pour les projeteurs,

- maîtriser Autocad pour la réalisation de plans en 2D,

- découvrir l'univers du BIM et des maquettes numériques sous REVIT,

- dimensionner les installations techniques,

- rédiger les pièces écrites pour un projet donné (CCTP, DPGF...)

- suivi de chantier (VISA, DET, OPR, levées de réserves...)



Je fais preuve de rigueur dans mon travail. A l'aise avec les nouvelles technologies, je n'hésite pas à me documenter et à créer mes propres outils pour réaliser un travail soigné, notamment des feuilles de calculs sous Excel.



Travaillant souvent dans le domaine hospitalier, j'ai pu acquérir en plus un savoir faire dans les études des installations de fluides médicaux.



Mes compétences :

Génie climatique

Microsoft Excel

Fluides médicaux

Thermique Énergétique