Romain BOUVIER

Diplômé d'un Master Génie des Procédés spécialité Environnement.



Cette formation a été enrichie par deux stages de 6 mois, le premier effectué au sein de l'entreprise Veolia Eau à Rezé (44) sur l'optimisation du fonctionnement des réseaux d'assainissement. Le second, effectué au sein de l'entreprise Jean Voisin à Beaumont-la-ronce (37) sur l'optimisation des performances épuratoires sur l'azote et le phosphore dans des procédés biologiques de filtres plantés de roseaux.



La formation m'a permis d'acquérir des compétences diverses et connaissances nécessaires à un poste d'ingénieur comme le dimensionnement, la conception, le contrôle ou encore l'optimisation de procédés. Les compétences acquises durant cette formation sont les suivantes:

- Transfert de Matière et de Chaleur, Opérations Unitaires (distillation, extraction, absorption),

- Environnement (Traitement de leau et de lair, Phyto-remédiation)

- Conduite de procédés et comportements des fluides (mécanique des fluides, thermodynamique, écoulements en milieu poreux, rhéologie ) et quelques notions en qualité et économie dentreprise.



Egalement acquis, la connaissance des logiciels Word, Excel, Labview, Autocad,Fluent ou encore Prosim.



Cette formation a été enrichie par les deux emplois, le premier à Busch France en temps que chef de projet dans la vente de systèmes de vide, et actuellement en qualité dingénieur chargé daffaires sur la ventes de pompes de transfert destinés à lindustrie