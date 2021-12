Romain CANDELA

Depuis 18 ans dans le domaine de l'assurance, j'ai eu l'occasion d'en apercevoir beaucoup d'aspects.



Depuis toujours dans le domaine de l'assurance moto, j'ai rapidement élargi le spectre à l'assurance automobile, incluant les camping-car.



Capable de proposer d'autres types d'assurances (habitation, santé etc...), j'ai cependant toujours privilégié l'hyper-spécialisation afin d'apporter un conseil d'expert à mes clients.



J'ai passé 15 ans en temps que salarié dans différentes structures. Commençant chargé de clientèle, j'ai été responsable du pôle d'assurances moto, puis animateur commercial, ensuite inspecteur commercial et enfin directeur du développement.



En 2019 j'ai finalement sauté le cap et ai crée ma société de courtage - AssuranZ - spécialisée dans l'assurance des véhicules.