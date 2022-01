Bonjour à tous , je m'appelle Romain Carbillon, j'ai 18 ans et j'ai toujours été passionné par l'informatique en général, et plus particulièrement par le développement web/logiciel.



Je suis actuellement en première année de BTS SIO au lycée Marie-Curie à Marseille et je suis à la recherche d'un stage en entreprise (pour une durée d'un mois) qui doit s'effectuer du 23 Mai jusqu'au 1er Juillet ,afin de pouvoir élargir ainsi qu'enrichir mes connaissances et mon expérience professionnelle.