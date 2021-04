Romain COLAS

Créatif, réactif, enthousiaste, rigoureux, attaché aux détails, je sais travailler en autonomie et en équipe. De bonnes connaissances techniques de la chaine graphique et un parcours web font de moi une personne polyvalente.

J'aime les ambiances détendues mais ne me désunis pas lors des "coups de feux" que j'aborde d'humeur égale, comme des challenges.

Je sais être un interlocuteur direct des clients si nécessaire.

Je maîtrise bien le français à l'écrit.



Mes compétences :

Hype Tumult (html5)

Graphiste polyvalent

Reason (Musique/son)

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Ableton Live (Musique/son)

Adobe Illustrator

Technicité