Romain COURQUIN

Après avoir obtenu un diplôme dingénieur agro-alimentaire, jai commencé ma carrière au sein du Groupe Sodexo dans lequel jai pu découvrir le monde de la restauration collective dentreprise et manager différents postes : assistant commercial, responsable qualité, chef de produit, responsables marketing opérationnel, directeur de site.



Actuellement à la lécoute du marché du travail afin de diversifier mes expériences et de me permettre de réorganiser mes projets personnels et professionnels, votre offre demploi a naturellement attiré mon attention.



Je porte un vif intérêt à lunivers des vins et spiritueux. Jai commencé à approfondir ma connaissance de ce sujet au cours de mes études (viticulture, viniculture, analyse sensorielle) et ai continué lors de mon parcours professionnel en étant membre depuis plus de 5 ans de lassociation « Jeune & Cru », qui organise une à deux fois par mois des dégustations de vins, avec ou sans intervenants extérieurs (dernièrement Cheval Blanc, Jaboulet, Charles Heidsick).

Tout en développant et organisant en parallèle des dégustations de vins et de whisky « amateurs » à titre personnel.



Par ailleurs, j'ai également une forte sensibilité pour le domaine du développement durable et en particulier du gâchis alimentaire.

Ces problématiques ont bien sûr été étudiées et analysées lors de mes études, mais c'est lors de mon activité en tant que restaurateur que j'ai pu en prendre toute la conscience et la complexité.



Après 9 ans dexpériences, mon employeur ainsi que les différents services au sein desquels jai pu travailler mont fait des retours très positifs sur mon bon sens du relationnel, de ma rigueur, ainsi que du travail en équipe et en autonomie. Qualités que je mappliquerai à mettre en avant pour mener à bien les missions de mon prochain poste.