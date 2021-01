Mes compétences :

Formation de stagiaires

Création et développement de nouveaux produits

Géstion des réseaux sociaux et site internet

Recherche et mise en place de partenariats

Relations clients

Vente d'espaces publicitaires sur plusieurs suppor

Prospection de clients

 Saisie des entrées et sorties de stocks

 Evaluer les produits en stocks et répertorier le

 Réception et traitement des marchandises

 Rendez-vous avec les fournisseurs et les commerc

Informatique

Réseaux sociaux

Infographie