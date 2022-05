Étant passionné par le web, je me situe entre un ergonome qui apprécie le code et un intégrateur qui aime le design. Mes compétences sont diverses et évoluent sur la tendance du moment pour garantir une efficacité opérationnelle. L’obtention de la Certification Alsacréations HTML/CSS l’année dernière a concrétisé mes compétences dans ce domaine



CV

http://romain.deruere.perso.neuf.fr/CV/



Certification Alsacréations HTML / CSS - Juillet 2013



Mes compétences :

Html 5

Uml

Jquery / jquery ui / jquery mobile

Photoshop

Agile (méthode scrum)

Less

Knacss (alsacreations)

JavaScript

Sublime Text

Autopano

Subversion (SVN)

Ergonomie

Grunt / Brunch / Pleeease

Responsive web design

Css3 / Animation