Romain DESVIGNES

J'ai pu acquérir au cours de mon expérience professionnelle des connaissances en développement (HMTL/CSS/PHP5/MySQL), en Java, et en modélisation de base de données à l'aide de PowerAMC (créations de MCD, MPD, création de base de données). Ceci m'a permis de développer notamment un site internet et une base données MySQL, et d'accroitre ma passion pour la conception d'un projet et le management d'équipe.



Je suis donc à la recherche d'un emploi de chef de projet / concepteur dans le web ou l'informatique de gestion.





COMPETENCES EN INFORMATIQUE :



Persistance des données : Merise, BDD SQL (Oracle – DB2 – MySQL), PL/SQL, RUP – UML

Composants d'interface : HTML, CSS , Java, Serveur HTTP, PHP5

Programmes : WAMP, Eclipse, PowerAMC, Oracle SQL Developper

Divers : CMMI





LANGUES :



Anglais (Professionnel)

Espagnol (Scolaire)



Mes compétences :

Conception

SQL

PHP

Chef de projet

Merise

Web

JAVA

HTML