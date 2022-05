Romain DEZAUX

International, développement, univers du luxe, management international, P&L, sont autant de mots qui synthétisent rapidement mes compétences et mes affinités professionnelles.



International d'abord, j'ai eu en effet l'opportunité au travers mes études d'associer cette dimension à mon parcours universitaire (New York, Singapour, Londres, Copenhague...via des stages en entreprises et des semestres académiques en universités etrangères), me permettant d'acquérir outre une ouverture d'esprit, de nouvelles expériences et méthodes de travail, et surtout une meilleure compréhension en terme de commerce et d'échange du monde globalisé au sein duquel nous évoluons.



Développement également car c'est bien la le cœur de mon activité professionnelle aujourd'hui, un challenge permanent mêlé de rencontres, de négociations, d'échanges. J'ai pu mettre à profit mes compétences dans ce domaine d'abord au sein de la maison Montblanc (Groupe Richemont) pendant 2 ans en charge du développement des lignes de produits auprès d'acheteurs institutionnels, puis au profit de la marque horlogère suisse Baume&Mercier (Groupe Richemont) au sein de laquelle j'occupe actuellement le poste de Managing Director a Hong Kong pour 3 filliales Richemont en Asie, apres avoir eu la responsabilite a Dubai du proche et moyen orient, Inde et Turkey.



Enfin, l'univers du luxe pour conclure, l'univers au sens large du terme, celui qui regroupe aussi bien les marchés horlogers que joailliers en passant par le yachtisme ou encore la mode. Il s'agit d'un environnement qui m'a depuis toujours beaucoup attiré, de par ses codes, ses spécificités, son lien étroit avec l'art et l'histoire, ses exigences aussi. Ce gout prononcé du milieu du luxe fut conforté par un Master spécialisé dans le management des marques de luxe au sein de L'Institut Supérieur de Marketing du Luxe à Paris.



Mes compétences :

Direction générale

Luxe

Horlogerie

Management