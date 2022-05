Romain DIETSCHI

Très intéressé par la gestion de crises et ce qui touche à l'accidentologie des industries, je recherche actuellement un poste d'ingénieur en sécurité industrielle, HSE ou gestion de crises de préférence en lien avec de l'offshore à partir d'Octobre 2015.



Actuellement étudiant en troisième année à l'école des Mines d'Alès en projet de fin d'étude chez Technip, j'ai choisi la spécialisation en management des risques industriels et la gestion de crises. Le cursus proposé se veut généraliste et proche des entreprises et de l'industrie, de façon à toujours assurer une complémentarité entre étude et monde professionnel. Les domaines de spécialisation touchant à la sécurité des personnes m'intéressent particulièrement par leur composante sociale très présente.



Passionné des langues depuis toujours, j'ai vocation à travailler à l'étranger ou en tant qu'expatrié. C'est dans cette optique là que j'ai mis un point d'honneur à effectuer certains de mes stages en dehors de nos frontières pour être aujourd'hui en mesure de parler Anglais, Français et Espagnol, tant dans le domaine courant que professionnel.



Je souhaiterais continuer à travailler en relation avec l'étranger, la sécurité étant un domaine universel malgré les différentes normes et politiques de chaque pays. Les différences de cultures font que cela est abordé de façon diverse, mais que la finalité reste la même.



Dynamique et aimant travailler en groupe, mes différentes expériences dans le domaine du bénévolat (création d'un projet humanitaire au Chili, encadrement de jeunes de 14 à 17 ans) me permettent de mener à bien mes projets en prenant en compte la composante humaine de ceux-ci.



Mes compétences :

Solidworks

SQL

Microsoft Word

Microsoft Excel

Matlab

Java

CATIA

ANSYS