Etudiant en Master 2 Développement Industriel à Nice en stage de fin d'études chez Couteauxduchef.com.



J'ai un attrait particulier pour les nouvelles technologies et l'amélioration des conditions de vie et de travail qu'elles nous procurent.



N'hésitez pas à me contacter par mail romain.dikidjian@gmail.com ou par téléphone 06.84.62.14.29



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion du risque chimique

Capacités rédactionnelles

Transport de matières dangereuses

OpenERP

Service client

Risque chimique

Esprit d'équipe

Réceptionner les stocks

Inventaire