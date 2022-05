Romain DILLY

Suite à une première expérience en bureau d'étude thermique ainsi qu'une seconde en bureau d'étude CVC-Plomberie, j'exerce aujourd'hui en tant que chef de projet dans l'étanchéité à l'air des bâtiments.

Au commencement de cette nouvelle expérience, ce fut l'occasion pour moi d'associer mes compétences et mes connaissances acquises en bureau d'étude aux nouvelles exigences réglementaires dont fait partie l'étanchéité à l'air des bâtiments.

Cette activité m'a apporté une réelle analyse des modes constructifs du bâtiment, de l'ossature bois au béton banché, ainsi qu'une vraie complémentarité sur ce que je connaissais déjà des équipements du CVC, notamment sur leurs implantations et leur mise en oeuvre.

En effet, les mesures d'étanchéité à l'air se font sur l'enveloppe des bâtiments mais aussi sur les réseaux de ventilation. Cela me permet d'exercer quotidiennement sur les chantiers et d'observer des installations énergétiques variées qui viennent équiper des bâtiments aux modes constructifs différents et dont l'ensemble doit répondre aux normes et réglementations d'aujourd'hui et de demain.