Consultant Chez Hays Pharma, je suis à la recherche de profils expérimentés en Assurance Qualité / Contrôle Q et Production: Respect des BPF( ICH, GXP, ISO…), Libération de lots, mise en place et gestion d'un système qualité, formation des opérationnels, audits et mise en place de plans d'action,qualification et validation d'équipements/procédés, je suis est en contact permanent avec des professionnels de la qualité, tels que des :



Pharmacien Assurance qualité/ Production

PRI

Ingénieurs Q/V

Auditeurs internes et externes

Responsables qualité / Production

Directeurs qualité / Production

Profils R&D: Développement, Formulation, Galénistes...



Si vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités, je vous invite à prendre contact avec moi.

A bientôt

Romain Dionnet

01 42 99 16 95

r.dionnet@hays.fr



--------------------------